وزير الصناعة: إعادة بعث المشاريع الصناعية المصادرة في أقرب الأجال

أكد وزير الصناعة سيفي غريب، أنّ مصالحه تعمل على إعادة بعث كل المشاربع الصناعية المصادرة في أقرب الأجال.

وقال وزير الصناعة، في تصريح صُحفي لدى زيارته التفقدية إلى ولاية غليزان، أنّ الخطوة أتت بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. منوّها إلى أنّ تعجيل بعث جميع المشاريع المصادرة، يأتي خدمة للاقتصاد الوطني”.

وأشار الوزير إلى أن الزيارات التي يقوم بها إلى الولايات تندرج في إطار جهود والتزامات وزارة الصناعة لإعادة بعث النشاط الصناعي. وربط ما تقدّم بـتثمين الأصول الصناعية المصادرة والمسترجعة، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية. مشيرا إلى تطوير قاعدة صناعية فعالة ومستدامة، لاسيما على مستوى ولايات الهضاب العليا والمناطق الداخلية”.

وكان وزير الصناعة قد عاين مشروعي مصنع للإسمنت ببلدية القلعة، ومركّب الصناعات الغذائية التابعة حاليا للمجمع العمومي “أغروديف”. حيث يندرج المشروعين ضمن الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد.

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