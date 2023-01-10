وزير الصناعة: إعداد ورقة طريق لوقف التبعية الخارجية للمواد الأولية لصناعة النسيج

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن العمل جار لإعداد ورقة طريق لوقف التبعية الخارجية في مجال المواد الأولية الخاصة بصناعة النسيج.

وقال وزير الصناعة في تصريح للصحافة خلال معاينته بمدينة سوق أهراس المؤسسة الجزائرية للصناعة النسيجية والتقنية في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية. أن دائرته الوزارية تعمل على تشجيع شعبة الصناعة النسيجية وإنتاج المادة الأولية محليا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. من خلال إعداد ورقة طريق تشجع إنتاج القطن محليا لخفض نسبة الإستيراد التي تقدر حاليا بنسبة 99 بالمائة.

وأفاد زغدار، بأن الدولة ستعمل على مرافقة المؤسسات المستثمرة في قطاع صناعة النسيج والجلود. بما يسمح بتطوير هاتين الشعبتين الخلاقتين للقيمة المضافة ولفرص العمل للشباب.

وخلال معاينته المؤسسة الوطنية للدهن “وحدة سوق أهراس” التابعة للمجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية التي تقدر طاقة الإنتاج السنوية بها بأزيد من 46 ألف طن من الدهن و الطلاء و البرنيق، دعا وزير الصناعة مسؤولي المؤسسة إلى الحفاظ على جودة المنتوج واحترام تسليم الطلبيات. مع العمل على توسيع المشروع لتلبية إحتياجات المنطقة والتمهيد لدخول مرحلة التصدير. نحو ليبيا وتونس وبلدان إفريقية أخرى.

كما أكد الوزير على أهمية البحث العلمي والتطوير في مجال صناعة الدهن. في ظل وجود طاقات شبانية مؤهلة و إمكانات مادية تسمح بزيادة حصة السوق لهذه المؤسسة. التي عرفت زيادة في الإنتاج بنسبة 20 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها.

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