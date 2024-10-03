وزير الصناعة: إنتاج 90 ألف سيارة “فيات” في 2025

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أنه قد تم تكثيف الإنتاج على مستوى مصنع فيات بوهران. وقد وصل حاليا مستوى الإنتاج إلى 70 بالمائة.

وأضاف وزير الصناعة خلال زيارته اليوم الخميس إلى ولاية وهران، وزيارة مصنع فيات، أن المصنع ينتج أصناف عديدة على غرار إنتاج 4 سيارات “فيات 500” في الساعة. و 13 “فيات دوبلو” في الساعة والتي تعد من السيارات المطلوبة كثيرا. مشيرا إلى أنه تم تسطير برنامج من خلال مصنع فيات حيث سيبلغ مستوى الإنتاج 24 ألف سيارة قبل نهاية السنة.

كما أشار الوزير إلى أنه من المتوقع بلوغ مستوى إنتاج في مصنع فيات يقدر بـ 90 ألف سيارة في برنامج سنة 2025. مشيرا إلى المصنع يشتغل به 1500 موظف.

وفي إطار تحقيق الادماج المحلي تم إمضاء عقود شراكة مع 4 مناولين محليين تم اعتمادهم من طرف المصنع فيات في مجال التزويد بالعجلات. تركيبها، والالياف الكهربائية والالكترونية وكذا تجهيزات سيرغاز.

كما طاف الوزير في أرجاء المصنع، حيث اطلع على مختلف مراحل إنتاج السيارات. و مدى تقدم أشغال التوسعة ( ورشة الدهن والتلحيم) التي ستساهم في الرفع من نسبة الإدماج المحلي.

وأطلق الوزير رسميا إنتاج الصيغة الجديدة لسيارة فيات دوبلو. واطلع على نموذج “fiat doblo vitrè” التي ستتم عملية إنتاجها نهاية سنة 2024.