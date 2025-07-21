وزير الصناعة: إنجاز مصنعين جديدين للإسمنت الأخضر بالجلفة وغليزان

أعلن وزير الصناعة، سيفي غريب، عن إطلاق مشروع لإنجاز مصنعين جديدين للإسمنت الأخضر “إسمنت منخفض الانبعاثات الكربونية وصديق للبيئة” بولايتي الجلفة وغليزان. بالإضافة كذلك إلى تدعيم مصنع أدرار القائم بخط جديد لإنتاج هذا النوع من الإسمنت.

وأوضح الوزير، في تصريح له على هامش إفتتاح ورشة عمل مخصصة لإطلاق سوق الكربون الطوعي ونظام القياس والتقرير والتحقق لنشاط النفايات. أن مصنع الجلفة سيبلغ طاقته الإنتاجية الأولية 1.5 مليون طن، في حين ستبلغ الطاقة الأولية لمصنع غليزان 2 مليون طن. أما مصنع أدرار القائم، فسيتم تدعيمه بخط إنتاج ثان مخصص لإنتاج الإسمنت الأخضر بطاقة إضافية تقدر بـ 1.5 مليون طن.

وأضاف الوزير، أن السوق الوطنية تشهد فائضا في إنتاج الإسمنت، بكل أنواعه. حيث تبلغ القدرة الإنتاجية 42 مليون طن، مقابل إحتياجات وطنية تتراوح بين 29 و30 مليون طن، أي بفائض يقدر بحوالي 12 مليون طن.

كما أعلن وزير الصناعة، عن إنشاء مجلس وطني للخبراء الجزائريين في مجال الإسمنت الأخضر، الأسبوع المقبل. وذلك بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والبيئة، داعيا الكفاءات الجزائرية إلى المساهمة في مرافقة هذه المشاريع. مضيفا أن الهدف من هذه المبادرات هو تحفيز الإستثمار في إنتاج الإسمنت الأخضر، والاستفادة من الخبرات الجزائرية داخل الوطن وخارجه. في إطار مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة لتصدير منتوج جزائري يراعي المعايير البيئية الدولية.

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