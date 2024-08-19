وزير الصناعة: إنجاز مصنع لإنتاج حليب الأطفال والفرينة بالعاصمة

كشف اليوم ،الاثنين، وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، عن مشروع مصنع لإنتاج حليب الأطفال والفرينة داخل وحدة صيدال بالحراش.

وقال عون خلال زيارته إلى وحدة صيدال بالحراش، إنّ المصنع سيكون بالشراكة بين صيدال والخواص بقيمة 3.2 مليار دج. ويهدف إلى إنتاج 15 ألف طن سنويا من الحليب. مضيفا أن هنالك 12 متعاملا من أجل إستيراد حليب الأطفال. خاصة وان رئيس الجمهورية أكد على ضرورة انتاج هذا النوع من الحليب حتى لا يبقى مصير الأطفال متعلق بالتصدير.

وأضاف عون، أن الإنطلاقة كمرحلة أولى ستكون بـ 7 ألاف طن، تخص الفئة العمرية من عمر 0 إلى 6 أشهر. لتصل إلى 15 ألف طن سنويا. مشيرا إلى أن قيمة الاستثمار للمشروع تقدر 4 ملايير دينار و22 مليون أورو تشمل قيمة الآلات. والمشروع سينجز تحت توجيهات ونصائح تقنية للألمانيين. كمكا يوفر المصنع مناصب عمل تصل إلى 200 منصب.

مؤكدا في ذات الوقت، أن الهدف من المشروع هو الإسراع في الإنتاج لتغطية الاحتياجات وتفادي الاستيراد.