قناة النهار “وزير الصناعة :” إنشاء “دار الجودة” بعد أشهر قليلة بقلم قناة النهار نشر في 09 نوفمبر 2022 - 12:35 صناعة شارك غرِّد أرسل 82 0 “وزير الصناعة :” إنشاء “دار الجودة” بعد أشهر قليلة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Mk0zS اقرأ أيضا صادم جدا 😱😱 تفاصيل قـ ـتل إمرأة ودفنـ.ـها في إسطبل بالبليدة قناة النهار 21 أكتوبر "وزير الخارجية التونسي :" تسوية القضية الفلـ.ـسطينية هو الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط قناة النهار 29 أكتوبر نشرية خاصة تساقط أمطار رعدية معتبرة في المناطق .. التفاصيل قناة النهار 04 نوفمبر والي تيارت يقف على إنطلاق مصنع هيونداي قناة النهار 27 أكتوبر شاهد لحظة وصول الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قناة النهار 01 نوفمبر ماجر : إستعدادات قطر مذهلة..كل شيئ جاهز للعرس الكروي قناة النهار 08 نوفمبر ولي العهد الكويتي مشعل أحمد جابر الصباح يصل إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر طالع هابط: وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني يضرب بيد من حديد ويبعث برسالة لمدراء المصالح الفلاحية قناة النهار 30 أكتوبر "رئيس فلــسطين :" نتطلع لدعم القادة من أجل تشكيل لجنة وزارية لفضح ممارسات الإحــتلال قناة النهار 02 نوفمبر مفيدة عداس تستذكر مآثر المجاهدين بكلمات مؤثرة قناة النهار 03 نوفمبر