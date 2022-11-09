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قناة النهار

“وزير الصناعة :” إنشاء “دار الجودة” بعد أشهر قليلة

بقلم قناة النهار
“وزير الصناعة :” إنشاء “دار الجودة” بعد أشهر قليلة
صناعة
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وزير الصناعة :” إنشاء “دار الجودة” بعد أشهر قليلة

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