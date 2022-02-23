وزير الصناعة: إنشاء 776 مؤسسة صناعية جديدة قادرة على خلق الثروة

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، بأن قطاعه الوزاري يطمح إلى المساهمة بنسبة 15 بالمائة في الدخل الوطني الخام.

وأشار وزير الصناعة خلال إشرافه على تدشين وحدة لإنتاج الشبابيك الحديدية بولاية المسيلة، والتي تندرج ضمن الإستثمار الخاص ببلدية بوسعادة، بأنه سيتم تحقيق هذه النسبة من خلال مرافقة الإستثمار الصناعي. وإنشاء 776 مؤسسة صناعية جديدة عبر الوطن قادرة على خلق الثروة. خصوصا بعد أن يتم الإفراج عن قانون الإستثمار الجديد الذي سيتدارك بعض النقائص المسجلة في المجال خلال السنوات السابقة.

وأفاد زغدار، بأن 15 مؤسسة دخلت حيز الإستغلال بالمسيلة والتي تعد ثمرة المرافقة الحقيقية لترقية الاستثمار عبر الولاية”. كما يطمح قطاع الصناعة إلى تصدير ما لا تقل قيمته سنويا عن 7 ملايير دولار من الإنتاج الوطني نحو السوق العالمية والأفريقية على وجه الخصوص.

واعتبر وزير الصناعة بأن ولاية المسيلة تعد رائدة في مجال الإستثمار. حيث يوجد حاليا على طاولة مديرية الصناعة بها ما يزيد عن 1000 طلب يتعلق باستحداث مؤسسات إستثمارية عبر الولاية. ومن شأن هذه الحركية أن تساهم في ترقية المنتوج الصناعي وتخفيض نسبة البطالة بالولاية.

كما قال الوزير الذي أكد بأنه بالموازاة مع مرافقة الاستثمار يتم استرجاع العقار الصناعي و إعادة توزيعه على المستثمرين الجادين.

و بخصوص توفير مخطط أعباء للمؤسسات المنتجة لمواد البناء بولاية المسيلة، أكد الوزير بأنه سيتم رفع التجميد عن عديد المشاريع ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022. مما سيؤدي إلى انتعاش الطلب على هذه المواد.