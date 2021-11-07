وزير الصناعة: اقتصاد خارج المحروقات يدخل في صلب سياستنا لخلق الثروة ومناصب الشغل

اكد وزير الصناعة أحمد زغدار ،اليوم الأحد، أن اقتصاد خارج المحروقات يدخل في صلب سياسة قطاعه الاقتصادية لخلق الثروة ومناصب الشغل.

كما تسعى وزارته لتحسين جاذبية الاستثمار بمراجعة قانون الاستثمار لجعله اكثر مرونة وجاذبية.

وجاءت هذه التصريحات خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الإستثمار في الجزائر.

وكشف ذات المتحدث أن وزارته انتهت من مشروع قانون تمهيدي لعرضه، أين سيحدد هذا الأخير الاطار التشريعي للاستثمار ومناخ العمال من خلال القضاء على البيروقراطية.

بالإضافة الى مراجعة مهام وتطير وكالة الاستثمار لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وتكريس استقرار المنظومة الاستثمارية بمنع تحيين القوانين في اجل قصير المدى.