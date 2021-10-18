وزير الصناعة: الأمن الغذائي أولوية برنامج الحكومة

قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الاثنين، إن التحديات التي تشهدها بلادنا في الوقت الراهن. وما يقابلها من خيارات منبثقة يجب أن تلبي الاحتياجات الغذائية للوقت الحالي وللمستقبل.

وأضاف أن ملف الأمن الغذائي، يعتبر من الأولويات الإستراتيجية التي يعول عليها برنامج عمل الحكومة. بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة للبلاد. إضافة إلى التحول نحو الاهتمام بالزراعة والصناعات الغذائية.

كما يعتبر قطاع الصناعات الغذائية عنصرا داعما ومحفزا لتطوير القطاع الزراعي. وركنا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبالتالي الزيادة في الصادرات.