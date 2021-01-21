وزير الصناعة: البعض كان يصفق على صناعات وهمية إستنزفت 12 مليار دينار من الخزينة العمومية

قال وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهم، أن رخص إستيراد السيارات التي منحت لأربعة وكلاء هم جزائريين وبرؤوس أموال جزائرية.

وقال الوزير خلال رده على أسئلة النواب بمجلس الأمة، أن البعض يريد العودة إلى النشاطات المشبوهة في السابق.

وأوضح الوزير، أن أربعة وكلاء الذين تحصلوا على الرخص هم جزائريين، لأن عملية الإستيراد مغلوقة على الأجانب.

وأوضح أن عمليات الإستيراد سابقا مع الأجانب كانت تستنفذ العملة الصعبة دون رقيب أو حسيب.

وأوضح الوزير، أن كل الملفات التي تستوفي الشروط سيتم قبولها ومرحب بها في أي وقت.

وكشف الوزير، أن تخصيص 2 مليار دولار لاستيراد المركبات ستعود بفائدة 1 مليار دينار للخزينة العمومية.

وأوضح أنه، في السابق كانت تخصص 12 مليار دولار لإستيراد صناعات وهمية من دون إحداث بلبلة، ولن تعود بالفائدة على الخزينة العمومية.

وأوضح وزير الصناعة، أن هناك أطراف خارجية تسعى لضرب الوزارة للتأثير على قرارات الحكومة في جانب الاستيراد.

وكشف أن هناك حملة إعلانية مغرضة وشرسة تتعرض لها الوزارة بسبب قراراتها الأخيرة التي تصب في مصلحة الوطن.