وزير الصناعة الجديد: سنعمل على بعث قطاع الصناعة والنهوض بالإنتاج الجزائري

أكد وزير الصناعة والمناجم الجديد، فرحات آيت علي، اليوم السبت،العمل من أجل البعث بقطاع الصناعة من جديد، والحرص من أجل النهوض بالإنتاج الجزائري

وقد استلم وزير الصناعة والمناجم الجديد، فرحات أيت علي، اليوم السبت، مهامه خلفا لجميلة تمازيرت.

وشدد على ضرورة تنظيم الواردات، مشيرا أن الوزراء الذين سيعملون معه في الوزارة، سيساهمون كل في قطاعه لبث الصناعة من جديد.

وتم ذلك خلال مراسم تسليم واستلام المهام التي جرت بمقر وزارة الصناعة وبحضور اطارات الوزارة.

وعبر الوزير فرحات أيت علي بالمناسبة على اعتزازه بالثقة التي وضعها في شخصه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتنصيبه على رأس هذا القطاع.

من جانبه، شدد ياسين جريدان، وزير للمؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة، على إعادة بعث صناعة قوية مبنية على التكنولوجيا.

أما ياسين وليد، الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، فقد أشار أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة جدا، وسيعمل بكل جهوده من أجل المساهمة في النهوض بالقطاع.

وعبر الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات، نسيم ضياف، عن شرفه أن يكون ضمن الطاقم الحكومي.

وأكد أن الحاضنات اليوم ستكون نواة صلة بين الوزارة والمؤسسات المصغرة.