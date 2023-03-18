وزير الصناعة الجديد يتوعد.. لن يتم المساس بأي أحد إلا الذي أراد

دعا، وزير الصناعة الإنتاج الصيدلاني، علي عون، كل الإطارات إلى السرعة والتدقيق في تنفيذ كل ما تركه الوزير السابق احمد زغدار.

كما أوضح علي عون، على هامش استلام مهامه رسميا في القطاع الذي تم دمجه مع الصناعة الصيدلانية، أن الجميع مطالب بالتفاني واحترام البرنامج. الذي تم وضعه من قبل زغدار على طاولة مجلس الحكومة الأخير.

في حين، أشار وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، إلى أنه لن يتسامح مع المقصرين في أداء مهامهم. قائلا يدي ممدودة إلى الجميع لن يتم المساس بأي أحد إلا الذي أراد ذلك بكل صراحة”.

وأكد علي عون، أن المهمة صعبة و”لكن ليست مستحيلة بإرادة الجميع والتفاني”.

مراسم تسليم واستلام المهام

استلم، وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم السبت، مهامه رسميا من قبل الوزير السابق احمد زغدار.

وقال علي عون، إنّ قطاع الصناعة حساس جدا، متمنيا كل التوفيق لوزير الصناعة السابق احمد زغدار.

تعرف على الوزراء المغادرين

وأجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعديلا حكوميا، مس عدد من القطاعات الناطق الرسمي لديوان رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان ديوان رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري بعد مشاورة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان. ووفقا للتعديل غادر الحكومة هؤلاء الوزراء الحكومة.

تضمن القائمة مغادرة رمطان لعمامرة من على رأس الديلوماسية الجزائرية وتعيين أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج خلفا له .

وعرف قطاع المالية مغادرة إبراهيم كسالي وتعيين لعزيز فايت وزيرا للمالية خلفا له.

وتضمنت القائمة مغادرة عبد الرزاق سبقاق قطاع الشباب والرياضة وتعيين البطل الأولمبي ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمان حماد خلفاله. وغادر حسين شرحبيل قطاع الرقمنة والإحصائيات لتعين مريم بن ميلود وزيرة خلفا.

وغادر قطاع التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ليعين الطيب زيتوني خلفا له على رأس القطاع. كما تضمنت القائمة تعيين طه دربال وزيرا للري. ووفقا لديوان رئاسة الجمهورية غادر قطاع السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي وعيّن مختار ديدوش خلفاله.

ومس التعديل الوزاري وزارة النقل، أين غادر كمال بلجود القطاع وتعيين يوسف شرفة خلفا له. كما تم إنهاء مهام يوسف شرفة على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتعيين فيصل طالب. في حين غادرت سامية موالفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة وعينت فايزة دحلب خلفا لها.