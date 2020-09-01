 وزير الصناعة: الجزائر ترغب في تعزيز تعاونها مع صربيا

إستقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء سفير صربيا بالجزائر، أليكسندر جانكوفيك.

وأفاد بيان للوزارة، أن مراسم الإستقبال جرت بمقر الوزارة، وتحادث الطرفان حول التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما الصناعي.

من جهته، قدم الوزير للسفير الصربي التوجه الجديد لاقتصاد البلاد والتدابير المتخذة من طرف الجزائر لبلوغ الأهداف الإقتصادية المسطرة.

وأكد الوزير إرادة الجزائر لعقد شراكات مع الطرف الصربي قائلا” نرغب في تعزيز تعاوننا مع صربيا، شريكنا منذ زمن بعيد”.

ومن جانبه، عبر السفير الصربي عن اهتمام الشركات الصربية، الطامحة لولوج السوق الافريقية، بالاستثمار في الجزائر التي تعد الشريك الأول لبلاده في القارة الافريقية والوطن العربي لاسيما في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، الصناعة الصيدلانية والصناعة الميكانيكية.