وزير الصناعة: الجزائر ستعزز مكانتها في الأسواق العالمية

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر ستعزز مكانتها في الأسواق العالمية، من خلال رفع التحديات والمجهود الوطني، بعد إنفراج الأزمة الإقتصادية العالمية، وإنتعاش الصناعة التي تأثرت بالجائحة.

وأشار الوزير، على هامش زيارته التفقدية لولاية عنابة، إلى إطلاق مخطط جديد لإعادة بعث الإقتصاد الوطني، ووضع حد للمشاكل التي تعرفها بعض الشركات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية في الجزائر، من خلال محاور عمل تشاركية جديدة، تقوم أساسا على تقليص تكاليف الإنتاج بالإعتماد على هندسة مالية، ووضع مخططات عاجلة لإدماج وتعزيز تواجد القدرات غير المستغلة بهذه الشركات، والإعتماد على المدخلات المحلية وتطوير الشراكة مع الفروع والشركات العمومية.

ويقوم اليوم، وزير الصناعة أحمد زغدار بزيارة لولاية عنابة، شرع خلالها في معاينة بعض الوحدات بمركب الحجار.

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