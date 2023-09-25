قناة النهار وزير الصناعة: الحل الوحيد لخلق مناصب عمل هو الإستثمار بقلم قناة النهار نشر في 25 سبتمبر 2023 - 15:19 شارك غرِّد أرسل 5 0 وزير الصناعة: الحل الوحيد لخلق مناصب عمل هو الإستثمار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rgaKu اقرأ أيضا صريح جدا: قانون الإعلام الجديد.. بعيون الصحفيين قناة النهار 14 سبتمبر سطيف : توفير الوجبة الساخنة..أكبر رهان لضمان راحة التلميذ قناة النهار 23 سبتمبر "كتكوتة" بإبتدائية لخضر بريش ببابا حسن تفتتح الموسم الدراسي يتلاوة آيات من القرآن الكريم قناة النهار 19 سبتمبر غلیزان / نور الدين طالب جامعي يسترزق من بيع الكتب المدرسية القديمة قناة النهار 05 سبتمبر صريح جدا: هذا هو الشخص الذي يثق فيه الجزائريون .. قناة النهار 12 سبتمبر طالع هابط: الشيخ النوي حول تعيين الولاة.. "هذوا الولاة لازم نعاونوهم ونوقفوا معاهم" قناة النهار 10 سبتمبر شوفو حكايتي: قصة تبكي القلوب لأم قلبها محروق حول إختفاء إبنها .. "عامين ما بانش" قناة النهار 10 سبتمبر صريح جدا: هذه هي أكثر السلوكيات التي تجعل الجزائري يخسر وظيفته .. قناة النهار 25 سبتمبر صريح جدا: رأي الأولياء حول تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية قناة النهار 06 سبتمبر التأخر في صب دعم إنتاج الحليب الطازج يفلس المربين قناة النهار 24 سبتمبر