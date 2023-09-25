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قناة النهار

وزير الصناعة: الحل الوحيد لخلق مناصب عمل هو الإستثمار

بقلم قناة النهار
وزير الصناعة: الحل الوحيد لخلق مناصب عمل هو الإستثمار
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وزير الصناعة: الحل الوحيد لخلق مناصب عمل هو الإستثمار

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