وزير الصناعة: الحوادث التي شهدها مركب الحجار لن تحبط عزيمتنا ولن توقف الإنتاج

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس، بزيارة إلى مركب الحجار بولاية عنابة.

وقال وزير الصناعة إن الحوادث التي شهدها مركب الحجار مؤخرا لن تحبط عزيمتنا ولن توقف الإنتاج في المركب.

وأضاف علي عون “البرنامج المسطر لتطوير مركب الحجار وضع بعين الاعتبار. تخصيص مخزون من المادة الأولية تسمح باستمرار سير مختلف الورشات”.

وتابع وزير الصناعة “هناك تحقيق من طرف العدالة حول الحادث للحصول على نظرة أوضح. لكن هذا لن يؤثر على التسيير والإنتاج في المؤسسة”.

وأضاف علي عون “كل ورشات مركب الحجار تعمل حاليا بفضل مخزون الأمان من المواد التي تدخل في عملية الإنتاج”.