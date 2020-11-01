وزير الصناعة: السماح لمركب الحجار بإستيراد الحديد الخام في هذه الحالة

أمر وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، مركب الحديد والصلب بالحجار بعنابة بإستيراد الحديد الخام في حالة عدم كفاية الانتاج المحلي.

كشف وزير الصناعة، فرحات ايت علي براهم، في حوار صحفي نشر اليوم الأحد، “اتخذنا قرارا بأن يمون مركب الحجار بالمعدن الخام و بالاستيراد إذا اقتضى الأمر، إلى أن يستطيع كل من منجمي الونزة وبوخضرة تدعيمه ب3 ملايين طن”.

وقال آيت علي براهم بأن المركب “سيستمر في اقتناء الحديد الخام المحلي من المنجمين لكن سيستعين بالمواد الخام المستوردة لتحقيق الاكتفاء”.

وأكد وزير الصناعة ان “المشكل الاساسي الذي يعترض مركب الحجار يكمن في التموين بالمواد الأولية”.

وأشار وزير النصاعة أن “هذا المشكل العويص، ليس في متناول القائمين على المركب حله، باعتبار أنه يقوم بتحويل المعادن الخام مباشرة من منجمي بوخضرة والونزة واللذان لم يتمكنا من اشباع حاجيات التموين والوصول إلى الكميات المطلوبة من طرف المركب”.

حيث أمر الوزير باستيراد المواد الخام من الخارج لتغطية حاجيات المركب الذي يتمتع بطاقة انتاج وتحويل تقدر ب4 ملايين طن سنويا.

وحسب الوزير فإن “تكلفة الحديد الخام غير باهظة حيث يتراوح سعره بين 60 و80 دولارا للطن بينما يتراوح سعر الحديد المحول بين 390 و400 دولارا للطن”.

وقال وزير الصناعة “لو سمحنا لمركب الحجار منذ البداية بتموين نفسه بالمواد الخام لكنا اقتصدنا الكثير من العملة الصعبة عوض السماح بمركبات اخرى باستيراد مواد نصف مصنعة محولة يصنعها الحجار نفسه”.