وزير الصناعة: الشروع في تطوير شعبة الصناعات الكيميائية لتلبية الإحتياجات

كشف وزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني، علي عون، على اعتماد قطاعه إستراتيجية لتطوير شعبة الصناعات الكيميائية. لتلبية مجموعة أوسع من الإحتياجات الوطنية والدولية وتخفيض فاتورة الإستيراد من مواد كيميائية قاعدية. مؤكدا أن الجزائر لديها كل المؤهلات لتطوير هذه الصناعة.

وقال وزير الصناعة في جلسة علنية بمجلس الأمة حول خارطة الطريق المعتمدة من طرف الوزارة للتأسيس لصناعة كيميائية و بتروكيميائية. أن إستراتيجة الوزارة في مجال الصناعة الكيميائية وفقا لأهداف الحكومة تعتمد أساسا على دراسة الموارد المتاحة. واتجاهات السوق لتلبية الإحتياجات الوطنية والدولية من مختلف المواد الكيميائية.

كما تعتمد هذه الاستراتيجية على تنويع الإنتاج و الإستثمار في البحث و التطوير من أجل تنافسية أكثر على الساحة العالمية. في إطار التنمية المستدامة لمراعاة الأثر البيئي للإنتاج الكيميائي. مؤكدا أن قطاعه بدأ فعلا بتطوير شعبة الصناعات الكيميائية لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الوطنية والدولية. وتخفيض فاتورة الاستيراد من مواد كيميائية قاعدية.

و في هذا الاطار، أبرز تطور الصناعة الصيدلانية، حيث تعد الجزائر من أهم منتجي الأدوية في افريقيا بـ 203 شركة. لإنتاج الأدوية الى جانب بلوغ نسبة 70 بالمائة من تغطية السوق الوطنية.

كما لفت إلى أن الصادرات بلغت في مجال الصناعة الصيدلانية 6ر 12 مليون دولار سنة 2023 مع توقع ارتفاعها إلى 17 مليون دولار في 2024.

أما فيما يخص الصناعات البتروكيماوية، فقد أشار إلى أنها تشكل قطاعا إستراتيجيا بامتياز مشترك بين قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني والطاقة والمناجم. مشيرا إلى أن 60 بالمائة من عملية ربط هذه المنطقة بالغاز الطبيعي تخص الشبكة الخارجية “شبكة النقل”. و هي من اختصاص مجمع سونلغاز و يمكن لقطاع الطاقة التكفل بعملية الربط الخارجي طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.