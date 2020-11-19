وزير الصناعة الصيدلانية: الأوكسجين الطبي متوفر بالمستشفيات

قال وزير الصناعة الصيدلانية، جمال بن باحمد، أن مجموع الكمية التي ينتجها المنتجون الثلاثة من الأوكسجين الطبي ببلادنا توفر كمية مرضية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح الوزير في حوار أدلى به لإذاعة الجزائر الدولية، أن كلا من “Linde Gaz” و” Air Liquide” و” Calgaz Algeria” ،تنتج 320 ألف لتر من الأكسجين يوميا.

وأفاد الوزير، أن المصنعين الثلاثة تبلغ طاقتهم الإنتاجية على التوالي 150.000 لتر و 20.000 و 150.000 لتر / يوم.

وأضاف الوزير، أن تجمع المصنعين الثلاثة قائم حاليا عن إنتاج وتوزيع الغازات الطبية، بما في ذلك الأكسجين، في جميع المؤسسات الصحية في جميع أنحاء البلاد.