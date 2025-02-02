وزير الصناعة الصيدلانية الجديد في أسطر

قرر رئيس الجمهورية، إنهاء مهام الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة، المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تقرر تعيين سيم قويدري، وزيرا للصناعة الصيدلانية، خلفا لفؤاد حاجي.

وبذلك تعود وزارة الصناعة الصيدلانية إلى الحكومة بعد أن تم إلحاقها منذ شهر مارس 2023، بوزارة الصناعة أين أصبحت تسميتها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وكان الوزير الجديد للصناعة الصيدلانية قد التحق بمجمع صيدال سنة 2002، حيث شغل عدة مناصب منها مدير الوحدة التجارية للغرب ومدير تجاري مركزي قبل أن يتابع مساره في مجال الصناعة الصيدلانية.

وبتاريخ 10 أفريل 2023، تم تعيين سيم قويدري في منصب رئيس مدير عام لمجمع صيدال خلفا لـ فطوم أقاسم.

ويحوز الوزير الجديد على شهادة دكتوراه في الطب و مارس مهامه كطبيب داخل و خارج الوطن.