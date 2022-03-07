وزير الصناعة الصيدلانية.. صحة المواطن أولوية دون منازع

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن با احمد، أن صحة المواطن أولوية دون منازع. قائلا “وهذا ما عملنا عليه من خلال السهر على ضمان توفير المواد بشكل مستمر لاسيما الأدوية الأساسية”.

كما أشار وزير الصناعة الصيدلانية، إلى أن تنفيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم إنشاء مرصد وطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية. الذي يشمل جميع الفاعلين في القطاع الصيدلاني. على غرار النقابات والجمعيات مجلس أخلاقيات المهن الطبية، ممثلين عن المتعاملين الصيادلة، منتجين، مستوردين، وموزعين. وممثلين عن وزارة العمل التشغيل والضمان الاجتماعي والدفاع الوطني ووزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة الوطنية للأمن الصحي. والصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة للمواد الصيدلانية.

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وقال وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، إن هؤلاء يعملون على ضمان توفير الأدوية الأساسية بشكل مستمر. ووضع نظام يقظة استراتيجية لتفادي وقوع ندرة المخزونات. وهذا من خلال متابعة مستمرة مبنية على معطيات وبيانات علمية مسجلة ومدونة في منصة رقمية على مستوى القطاع. مخصصة لمراقبة برامج الإنتاج والتسليم في وقت واحد للتمكن من الاستباق.

في حين تم وضع الأسس التنظيمية المسطرة لعملية استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبي. بهدف تقليص حجم الاستيراد وحصره في الأدوية الأساسية غير المنتجة محليا أو التي يشهد إنتاجها نقصا ولا يغطي الحاجة الوطنية.