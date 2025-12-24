وزير الصناعة الصيدلانية: نشجع المتعاملين الاقتصاديين على توطين إنتاجهم محليا

قام وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى عدد من أجنحة معرض الإنتاج الجزائري في طبعته الثالثة والثلاثين بقصر المعارض للصنوبر البحري، الخاصة بمجال الصناعة الصيدلانية .

وخلال هذه الزيارة، اطلع الوزير على نشاط الشركات العارضة، حيث استمع إلى شروحات وافية حول طبيعة عمل هذه المؤسسات. إلى جانب تطلعاتها الرامية إلى تطوير سلسلة الإنتاج وتعزيز مكانتها القارية و الدولية .

وفي ذات السياق، أكد قويدري، حرص القطاع على مرافقة جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال صناعة الأدوية. والمستلزمات الطبية، وتشجيعهم على توطين إنتاجهم محليًا، مع العمل على تنويع الأشكال الدوائية المنتجة محليا. ومواكبة التطور الذي تشهده الصناعة الدوائية في العالم، و السهر على توجيه الفائض من الإنتاج نحو التصدير.

يشار أن فعاليات معرض الإنتاج الجزائري في طبعته الثالثة والثلاثين احتضنها قصر المعارض للصنوبر البحري. ونظم هذه السنة تحت شعار “الجزائر تصنع مستقبلها”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور