وزير الصناعة الصيدلانية: هذا موعد إنتاج قارورات الأنسولين ودواء السرطان بالجزائر

قال وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أنه سيتم الشروع في إنتاج قارورات الأنسولين في الجزائر. بداية من شهر مارس المقبل.

وأضاف وزير الصناعة الصيدلانية في تصريح له على هامش الزيارة التفقدية رفقة والي العاصمة إلى بعض المؤسسات التابعة للقطاع اليوم الأحد، أنه سيتم الشروع أيضا في إنتاج أدوية السرطان الأسبوع المقبل. مشيرا إلى أنه سيتم تغطية 50 بالمائة من الإحتياجات الوطنية من الأنسولين.

وأشار الوزير إلى أنه وبمجرد دخول المصنع للإنتاج. بالإضافة كذلك إلى مجمع صيدال في شهر مارس سنغطي من 40 الى 50 بالمائة من احتياجات الجزائر للأنسولين على المستوى الوطني. مشيرا إلى أنه سيتم إقتصاد حوالي 200 مليون أورو سنة 2023.

وأضاف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أن سعر الأنسولين سيكون أقل سعرا من المستورد الذي يبلغ حاليا 8000 دج.

وأشار وزير الصناعة الصيدلانية، إلى أن كل منتج يتلاعب بجودة الدواء يتم معاقبته وفق القوانين.