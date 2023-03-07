وزير الصناعة الصيدلانية.. “هناك احتكار ولا يوجد ندرة في الأدوية”

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أن السوق الوطنية الأدوية الوطنية، تعرف تذبذبا، خاصة في قطاع التوزيع.

كما أوضح، وزير الصناعة الصيدلانية في تصريح للصحافة، أن هناك احتكار من طرف الموزعين. قائلا “نحن نكافحهم ووافقون وبعد فترة قصيرة ستعود الأمور إلى ما كانت عليه”.

وصرح وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، الإثنين، أن سوق الأدوية في الجزائر يعرف تدهورا. وقال وزير الصناعة الصيدلانية، خلال افتتاح الندوة الوطنية 16 للصيدلة، أن الوزارة ستقوم بتحد كبير لتوفير جميع الأدوية في الصيدليات. وأضاف علي عون في ذات السياق أن القطاع ليس سهلا بوجود لوبيات لا ترحم. وختم وزير الصناعة الصيدلانية بالتأكيد على أنه سيتم قريبا التحكم في القطاع.

وزير الصناعة الصيدلانية يأمر برفع قدرات الإنتاج ويندد بالممارسات غير القانونية

وأسدى وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، مجموعة من التعليمات والتوجيهات. كما تصب هذه التعليمات على ضرورة رفع قدرات الإنتاج وتنويع المجالات الدوائية المنتجة لتشمل تلك المستخدمة ضد الأمراض المزمنة. على غرار داء السكري ومضادات السرطان والتي تعرف نقصا في السوق كقطرات العيون. والهرمونات وكل المواد الصيدلانية التي من شأنها أن تنفع المريض والمنظومة الصحية الوطنية.

في حين، ندد، وزير الصناعة الصيدلانية، بالممارسات غير القانونية التي تفاقم مشاكل توتر السوق كالاحتكار والبيع المشروط. كما حث جميع الموزعين بتنويع طرق التموين لضمان المساواة وتوزيع أفضل للأدوية في جميع صيدليات الوطن.

وأكد علي عون، على أن كل التدابير اللازمة قد اتخذت لحل مشكلة بعض الأدوية المستوردة التي تعرف اضطرابات في السوق. بسبب عدم احترام برامج الاستيراد من طرف بعض المستوردين.

وأسدل الستار على الطبعة الـ17 للصالون الدولي للصيدلة “سيفال 2023″، بقصر المعارض الصنوبر البحري. بمشاركة حوالي 150 عارضا وطنيا وأجنبيا، تحت شعار “الوصول إلى الأسواق، من أجل إستراتيجية التحسين”.

كما يعد المعرض حدثًا لا يفوَّت وموعدا أساسيًا لجميع المتعاملين ومهنيي الصيدلة. وطاف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون الذي طاف بين مختلف أجنحة المختبرات الوطنية والدولية الحاضرة.

في حين، شكلت زيارة الوزير فرصة سانحة لتجديد دعم ومرافقة وزارة الصناعة الصيدلانية لمختلف المنتجين المحليين. من خلال تجنيد المصالح المختصة في الوزارة و الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. بغية تسريع من وتيرة دراسة ملفات الاعتماد والتسجيل. مما سينعكس ايجابيا على ديناميكية الاستثمارات ونمو القطاع.