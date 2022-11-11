وزير الصناعة الصيدلانية يبحث سبل التعاون والإستثمار مع اليابان

إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، سفير اليابان بالجزائر كونو أكيرا، في إطار تعزيز وتطوير التعاون الثنائي الجزائري الياباني.

كما شكّل اللقاء فرصة لإبراز كل التدابير التي إتخدتها وزارة الصناعة الصيدلانية لتصفية وتطهير الإطار التنظيمي من جميع الأحكام. والإجراءات التي عرقلت الإستثمار في قطاع الصناعة الصيدلانية.

كما تطرق وزير الصناعة الصيدلانية علي عون إلى كل التسهيلات والفرص التي تتيحها الجزائر للشركات الصيدلانية المتعددة الجنسيات المنتجة محليا للانخراط في السياسة الوطنية المنتهجة في التصدير. مبرزا الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا ابتداء من 2023. عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية للحفاظ على موارد العملة الأجنبية في البلاد.

وأظهر الوزير كل المزايا التنافسية التي يتيحها الإستثمار الصيدلاني في الجزائر كوجود الموارد البشرية المؤهلة وذات الخبرة. تكاليف الإنتاج التنافسية. بالإضافة كذلك إلى أداة تصنيع متنوعة الإضافة إلى القرب الجغرافي إلى الكثير من المناطق الحرة الإقليمية والقارية. وذالك باستعمال مراجع وطنية تتطابق مع المعايير الدولية فيما يخص قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع.

من جهته ألّح وزير الصناعة الصيدلانية على انفتاح الجزائر على جميع أنواع الشراكة. سواء كانت عن طريق المناولة أو مشروعا مشتركا أو إستثمارا أجنبيا مباشرا مع الشرط الأساسي الوحيد للالتزام بإنتاج أدوية ذات قيمة مضافة عالية. مستمدة من التكنولوجيا الحيوية في إطار مخططات علاجية مبتكرة لصالح المرضى الجزائريين.

كما أعرب الطرفان عن ارتياحهم للتطور الإيجابي التي تعرفها الإستثمارات اليابانية المباشرة في مجال صناعة الصيدلانية و سبل توسيعها نحو محاور أخرى لاسيما فيما يخص تصنيع المستلزمات و التجهيزات الطبّية و مواد الاشعاع و التصوير الطبي. أين تعتبر الشركات اليابانية رائدة دوليا في هذا المجال.

كما اتفق الطرفان على ترقية و تشجيع التبادلات من خلال تنظيم لقاءات بين المستثمرين اليابانيين والمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين.

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