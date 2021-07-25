وزير الصناعة الصيدلانية يجتمع بمنتجي الأكسجين لضمانه بالمستشفيات

ترأس وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا ضم مجموع منتجي الغاز الطبيعي بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد شكلت متابعة عملية تجنيد وتسخير وكذا تجميع الانتاج والوسائل اللوجستكية الخاصة بمجموع المنتجين، المحور الأساسي للاجتماع، وذلك بغرض ضمان تزويد كل المؤسسات الاستشفائية بالأكسجين الطبي.

وأضاف البيان، إن هذا الاجتماع كان فرصة حث من خلالها الوزير المنتجين على مضاعفة المجهودات وعلى ضمان التجنيد المستمر لكل الفرق والوحدات بما يسمح الاستجابة لتزايد الطلب الذي تعرفه مادة الأكسجين الطبي.