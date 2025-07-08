وزير الصناعة الصيدلانية يرد بخصوص دواء “سينتروم” المغشوش

أكد وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، أن الجزائر خالية من الأدوية المغشوشة. نافياً ما تم تداوله حول دخول كميات من دواء “سينتروم” المغشوشة.

وأوضح قويدري خلال زيارة مشروع إنجاز مركز البحث والتطوير الصيدلاني التابع لمجمع صيدال،اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة. أن الجزائر أوقفت إستيراد هذا الدواء منذ 2023، ويوجد منتجين إثنين فقط له في الجزائر. مضيفا أنه قد تمت معاينة شركتين مختصتين في الإنتاج الصيدلاني. وتم الوصول إلى نسبة 80 بالمائة من الإنتاج المحلي للأدوية الصيدلانية. كما يوجد تشبع في بعض الأدوية حاليا.

وأشار وزير الصناعة الصيدلانية، إلى أنه سيتم العمل على تنظيم السوق و توجيه بعض المتعاملين نحو إنتاج بعض الأدوية المستوردة. كما أن مركز البحث والتطوير و الإبتكار الصيدلاني سيتم وضعه حيز الخدمة مع نهاية السنة الجارية بعدما عرف تأخرا لعدة سنوات.

للإشارة فقد تفقد وزير الصناعة الصيدلانية ببلدية الرحمانية مركز للبحث والتطوير والابتكار في الصناعة الصيدلانية من حيث البنية التحتية والآفاق المستقبلية. و هو مشروع محوري يهدف إلى تحديث وتعزيز الصناعة الصيدلانية و ليكون محركا رئيسيا للابتكار في مجال الإنتاج الصيدلاني من خلال تكامل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين.

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