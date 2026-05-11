وزير الصناعة الصيدلانية يستقبل السفير الإسباني

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور وسيم قويدري، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، سعادة سفير مملكة إسبانيا بالجزائر راميرو فرنانديز باتشيير Ramiro Fernández Bachiller.

وحيب بيان للوزارة شكّل اللقاء فرصة لتباحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وإسبانيا في مجال الصناعة الصيدلانية. لاسيما من خلال تشجيع تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في البلدين.

كما تناولت المحادثات آفاق توطيد التعاون في مجالات التجارب السريرية، وصناعة الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض النادرة. بما يسهم في دعم القدرات الصناعية والصحية وتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل توفير بيئة استثمارية ملائمة. لتعزيز فرص الشراكة والتعاون بما يخدم مصالح البلدين

