وزير الصناعة الصيدلانية يستقبل المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للـ “اليونيسف”

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، اليوم الخميس، بمقر الوزارة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إدوارد فويسلاف بيجبيدير Édouard Beigbeder . بحضور ممثلة مكتب اليونيسف بالجزائر، كاترينا جوهانسون، والوفد المرافق لهما.

وشكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر وتعزيز آليات التشاور حول واقع وآفاق التعاون الثنائي بين وزارة الصناعة الصيدلانية ومنظمة اليونيسيف. لا سيما في المجالات المرتبطة بالصحة العمومية وحماية الطفولة.

كما تطرق المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة الى طبيعة نشاط مركز شراء الأدوية التابعة لليونيسف. والذي يتولى مهام توفير وتوزيع الأدوية لصالح 136 دولة إفريقية. مشيرا الى أن مشاركة المنظمة في فعاليات المؤتمر الوزاري الافريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية. وغيرها من تكنولوجيات الصحية الذي انعقد بالجزائر أواخر شهر نوفمبر 2025. ساهم بشكل كبير في الترويج للأدوية الجزائرية من حيث الجودة و الأسعار التنافسية .

كما أعرب المدير الإقليمي للمنظمة عن نيته في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر. خصوصاً في مجال تزويد مراكز الشراء التابعة لليونيسف لتلبية احتياجاتها من الأدوية ولقاحات الأطفال.

ومن جهته، أشار الوزير الى الإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر في مجال صناعة الأدوية حيث تغطي الصناعة الصيدلانية. ما لا يقل عن 83 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية من الأدوية ، مع توفرها على إمكانيات هامة لتصدير الفائض .

وفي ختام اللقاء، جدد الوزير استعداد الجزائر لمرافقة الدول الأفريقية في مجال انتاج احتياجاتهم بالوحدات الصناعية الجزائرية من خلال تكوين الموارد البشرية ونقل الخبرة. بما يتيح لهذه الدول مستقبلا بإنشاء وحداتها الصناعية. والتحكم في مختلف مراحل سلسلة إنتاج الأدوية. وهو ما يندرج في إطار دعم التكامل الصحي وتعزيز الأمن الدوائي على المستوى القاري.

