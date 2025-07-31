وزير الصناعة الصيدلانية يستقبل سفير زيمبابوي لدى الجزائر

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، بمقر الوزارة، سفير جمهورية زيمبابوي لدى الجزائر، فوسوموزي انتونجا.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الديناميكية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، على ضوء الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخراً رئيس جمهورية زيمبابوي. إيمرسون منانغاغوا، إلى الجزائر، والتي مكّنته من الاطلاع عن كثب على القدرات و الإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية. خاصة بعد زيارته الميدانية لوحدة إنتاج الأدوية التابعة لمجمع “صيدال” بالحراش.

وخلال المحادثات، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي ما بين البلدين في مجال صناعة الأدوية. حيث عبر الوزير عن استعداد الجزائر لتلبية احتياجات السوق الزيمبابوية من المنتجات الدوائية، فضلاً عن إقامة شراكة صناعية في المجال الصناعة الصيدلانية. وهذا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.