وزير الصناعة الصيدلانية يستقبل وزير الصحة التونسي

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الاثنين، وزير الصحة بالجمهورية التونسية، مصطفى الفرجاني. الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 03 فيفري 2026. على رأس وفد هام، و ذلك حسب بيان للوزارة.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-التونسية، في مجال صناعة الأدوية. والمستلزمات الطبية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز التكامل الصحي والصناعي.

كما شكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون الثنائي، وتكثيف الشراكات بين المتعاملين في البلدين. بما يساهم في دعم الإنتاج المحلي، نقل الخبرات، وتحقيق الأمن الدوائي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور