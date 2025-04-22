وزير الصناعة الصيدلانية يستقبل وفداً رفيع المستوى من رجال أعمال سعوديين

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيرين.

وحسب بيان الوزارة،كان السفير مرفوقاً بوفد رفيع المستوى من رجال أعمال سعوديين، برئاسة رئيس مجلس الأعمال السعودي-الجزائري، رائد المزروع.

وتم التطرق، خلال اللقاء، إلى فرص تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ما بين البلدين في مجال الصناعة الصيدلانية. مع بحث آفاق تطويرها واستغلال فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر.

كما استعرض الوزير أمام المتعاملين السعوديين واقع نشاط الصناعة الصيدلانية بالجزائر، وهي التي تحصي 213 شركةً لإنتاج الأدوية.

وأشار الوزير إلى فرص الاستثمار والتعاون المتاحة في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس الأعمال السعودي-الجزائري عن ارتياحه وتفاؤله لنوعية العلاقات ما بين البلدين. مؤكداً اهتمام رجال الأعمال السعوديين بتوسيع استثماراتهم في الجزائر.