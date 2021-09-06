وزير الصناعة الصيدلانية يستقبل وفدا من الجمعية الوطنية لمرضى “الفنيل سيتونوري”

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم الإثنين بمقر الوزارة وفدا من الجمعية الوطنية لمرضى “الفنيل سيتونوري”، وذلك برئاسة مشرية صبرينة رئيسة الجمعية.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه، بعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 فيفري 2021 والذي جاء بهدف اعادة بعث وتفعيل الاقتراحات التي انبثقت عن اللقاء السابق، والتي تتمحور أساسا حول توفير وكذا إتاحة المواد الصيدلانية والأغذية الخاصة الضرورية للتمكن من التكفل بالأطفال الذين يعانون من هذا المرض النادر.

يدخل اللقاء في إطار الدعم الذي يسعى الوزير بصفة مستمرة لتقديمه إلى كل المبادرات التي تتعلق بالحركات الجمعوية خاصة تلك التي لها علاقة بالتكفل بالأمراض النادرة .