وزير الصناعة الصيدلانية يسدي توجيهات لضمان تموين السوق بالأدوية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور وسيم قويدري بمقر الوزارة، عددا من المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعة الصيدلانية. بحضور كل من رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة ( UNOP) عبد الرحيم زهير نادر. ونائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ( CREA ) عبد الواحد كرار.

وشكّل اللقاء فرصة للاستماع إلى انشغالات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين، كما أسدى وزير الصناعة الصيدلانية جملة من التوجيهات. الرامية إلى ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بمختلف الأدوية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين. والسهر على توفير المنتجات الصيدلانية بالكميات الكافية. لضمان الاستجابة لاحتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق الوطنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور