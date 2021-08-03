وزير الصناعة الصيدلانية يشرف على إجتماع تنسيقي مع المتعاملين الصيدلانيين والمنتجين

اشرف اليوم وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد على لقاء تنسيقيا مع البعض من المتعاملين الصيدلانيين والمنتجين. بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية الموزعين الصيدلانيين وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء دعا الوزير إلى ضرورة زيادة القدرة الانتاجية فيما يخص الأدوية والمستلزمات الطبية المستعملة في مجابهة الفيروس. وذلك من خلال تظافر الجهود والتنسيق بين المنتجين والموزعين من أجل تسيير أمثل فيما يخص ضمان توفير العلاجات اللازمة.

وفي ذات السياق شدد بن باحمد على ضرورة ضمان مخزون أمان خاص بالمواد الأولية لأجل تغطية متطلبات الإنتاج. وكذا ضمان مخزون أمان استراتيجي من الأدوية.

وأكد الوزير على ضرورة التصريح الأسبوعي من طرف المنتجين والموزعين بمستوى المخزون والكميات الموزعة من المواد الصيدلانية. وأيضا المستلزمات الطبية المستعملة في التكفل بالمرضى كوفيد .

ومن جهة اخرى تذكر الوزارة يمنع منعا باتا أي شكل من أشكال الاحتكار أوالممارسات التجارية غير القانونية.