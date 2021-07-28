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وزير الصناعة الصيدلانية يعقد اجتماعا حول اقتناء وصيانة أجهزة التموين بالأكسجين

بقلم نادية بن طاهر
وزير الصناعة الصيدلانية يعقد اجتماعا حول اقتناء وصيانة أجهزة التموين بالأكسجين
وزير الصناعة الصيدلانية يستقبل وفدا من الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل
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استقبل وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم الأربعاء، وفدا من الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل CAP برئاسة محمد تافرت رئيس الفدرالية الوطنية للصحة التابعة للكنفدرالية.

وةحسب بيان للوزارة، تمحور اللقاء حول السبل الكفيلة بتجنيد أعضاء الكونفدرالية في سبيل التصدي لجائحة كوفيد-19 ، لاسيما فيما يخص عمليات اقتناء وصيانة منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين.

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