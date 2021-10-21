وزير الصناعة الصيدلانية يلتقي سفير المكسيك

إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد اليوم الخميس، سفير الولايات المتّحدة المكسيكية بالجزائر “قابريال روزنزويغ”.

وقام الطرفان خلال هذا اللقاء، بمراجعة العلاقات الثنائية الجزائرية المكسيكية. كما تم التباحث حول سبل تنشيط التعاون، لاسيما في مجال الصناعة الصيدلانية.

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