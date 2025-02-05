وزير الصناعة الصيدلانية ينصب عبد الواحد غريمس مديرًا عامًا لمجمع صيدال

نصب وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، عبد الواحد غريمس، مديرًا عامًا لمجمع صيدال، وذلك خلال اجتماع رسمي في مقر المديرية العامة للمجمع.

للتذكير فقد اعلنت صيدال سابقا أنها تحصلت على شهادة ISO 9001 إصدار 2015. التي تؤكد مطابقة نظام إدارة الجودة لديها للمعايير الدولية.

كما قامت الشركة بتأسيس مجلس علمي جديد بعد غياب دام 7 سنوات، يتألف من 10 أساتذة بارزين في الطب، وأستاذ في مجال البيوتكنولوجيا. وأستاذ في الصيدلة، برئاسة الأستاذ عدة بونجار.

وسيلعب هذا المجلس دورًا محوريًا في تعزيز مشاريع البحث والابتكار.هذا وتؤكد هذه المبادرات التزام صيدال بالتميز، الابتكار. وخدمة الصحة العامة.