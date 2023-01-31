وزير الصناعة الصيدلانية: 6 أصناف دوائية مفقودة في السوق ستدخل قريبا جدا

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، خلال زيارته لولاية باتنة، عن تقديم تسهيلات استثنائية لانطلاق مصنع انتاج الأدوية السرطانية بشراكة هندية في بلدية عين ياق.

وقال إن المصنع سيسمح مع 7 مصانع أخرى مماثلة عند دخولها حيز الإنتاج بضمان 35%. من احتياجات السوق الوطنية أدوية السرطان.

كما أمر الوزير بتقليص مدة تجسيد المشروع والشروع في انتاج الأدوية الى أقل وقت ممكن. مشيرا أن هناك 6 أصناف دوائية مفقودة في السوق ستدخل قريبا جدا.

من جانب آخر، أكد الوزير اتلاف كل الكميات من الحبوب المهلوسة التي تضبطها المصالح الامنية من حين إلى آخر. مشيرا أنه لا يمكن استغلالها بأي شكل من الأشكال.