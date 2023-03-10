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قناة النهار

“وزير الصناعة : “العدد الهائل من المطاحن تكفي إفريقيا بالكامل

بقلم قناة النهار
“وزير الصناعة : “العدد الهائل من المطاحن تكفي إفريقيا بالكامل
وزير الصناعة
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وزير الصناعة : “العدد الهائل من المطاحن تكفي إفريقيا بالكامل

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