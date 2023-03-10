قناة النهار “وزير الصناعة : “العدد الهائل من المطاحن تكفي إفريقيا بالكامل بقلم قناة النهار نشر في 10 مارس 2023 - 13:05 وزير الصناعة شارك غرِّد أرسل 29 0 “وزير الصناعة : “العدد الهائل من المطاحن تكفي إفريقيا بالكامل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Feerp اقرأ أيضا أجواء مستقرة مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا بوسط البلاد قناة النهار 18 فيفري المدية : خلايا اليقضة حفاظا على استقرار الأسعار وتوفير السلع خلال الشهر الفضيل قناة النهار 22 فيفري "وزير الصناعة الصيدلانية لمجمّع صيدال :" نتوما راكم تستعملوا في أموال الدولة وماشي قادرين تسيروا قناة النهار 09 مارس ممثلي الحركات السياسية لمالي : الجزائر أتت بأقوى من مضى وبديناميكية جديدة لإسترجاع الأمن في المنطقة قناة النهار 26 فيفري المدير العام للبنك الوطني : الصيرفة الاسلامية تسمح باستقطاب الكتلة النقدية بالسوق الموازية قناة النهار 27 فيفري بشار : حفر 5 آبار بمنطقة منونات لتوفير المياه الشروب لدائرة العبادلة قناة النهار 20 فيفري طالع هابط: عائلة تقطن في خيمة في عز الشتاء بعد طردهم من سكنهم قناة النهار 26 فيفري تصريحات بعض ركاب الحافلة التي تعرضت لحادث مرور مأساوي بتيكجدة قناة النهار 25 فيفري معسكر: نزلاء البيئة المفتوحة سلاطنة يقدمون محصولا جيدا في منتوج البطاطا قناة النهار 25 فيفري إرتفاع الإصابات بالغدة الدرقية عند النساء..هذه هي الأسباب قناة النهار 08 مارس