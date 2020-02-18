وزير الصناعة: العقار الصناعي يستغل كضمان لمنح القروض ويوزع “بالمعريفة”

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، أن ” العقار الصناعي أصبح يستغل كضمان لمنح القروض”.

وإعتبر وزير الصناعة، اليوم الثلاثاء في تصريح بمنتدى المجاهد، أن “منح العقار الصناعي أصبح سيتخدم كوسيلة لمنح القروض لإنشاء المصانع”.

وقال فرحات آيت علي أن “هذا خطأ يجب تصحيحه بإتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وإعترف وزير الصناعة أن “العديد من العقارات الصناعية تم توزيعها بالمعريفة”، مؤكدا في السياق ذاته أنه “سيتم الحد من هذه الظاهرة وتقليصها”.

وصرح عن “التوجه لفرض دفتر شروط جديد سيمنع التحايل في ملف منح العقار الصناعي”.