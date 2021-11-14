وزير الصناعة.. العقار لمن يستثمر فقط

قال وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الأحد، أن مرافقة كل المنتجين الحقيقيين والفعليين تدخل في اطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما اضاف الوزير، أن الشركة المعنية بمشروع صناعة السفن، تبحث عن أرضية على مستوى ميناء زموري في بومرداس.

وأشار، الوزير، إلى أن أولوية القطاع خلال الزيارة، هي تقديم التسهيلات لكل الشركات، لأن الإشكالية مطروحة في كل الولايات. كما أن الهدف الاساسي هو التقليل من فاتورات الاستيراد من الخارج .

ودعا زغدار، الشريك إلى التقدم للمصانع المختصة بانتاج المادة الأولية في صناعة السفن. كما كشف الوزير، أنه سيعطي تعليمات لهذه المصانع من أجل توفير المادة الأولية الكيميائية.

وفيما يخص الشراكة، قال وزير الصناعة، إنه حان الوقت لتثمين صناعة السفن، والبحث في نفس الوقت، عن الأمن الغذائي خاصة الاسماك الذي بلغ أسعار خيالية. وأشار زغدار، إلى ان بتوفير هذه الآليات ستقلل التكلفة. كما شدد الوزير على ضرورة تقديم التسهيلات فيما يخص العقار لمن يستثمر فقط.

للإشارة، تم توقيع بين وزارتا الصناعة والصيد البحري على إتفاقيتين لتعزيز التعاون بين القطاعين في مجال صناعة وإصلاح السفن.

وقال وزير الصناعة، احمد زغدار، إن قانون الاستثمار موجود على مستوى أمانة الحكومة. كما أنه من المنتظر أن يصدر قبل نهاية السنة.

وأضاف، احمد زغدار أن القطاع يسعى مستقبلا إلى إصدار القوانين مع مراسيمها التنظيمية. وهذا لتفادي التأخر في إصدار نصوصها القانونية التي تعطل تطبيقها ميدانيا. وأشار وزير الصناعة، إلى أنه تم استرجاع إلى غاية الان قرابة 14 الف هكتار من العقار الصناعي غير المستغل .

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