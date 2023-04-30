وزير الصناعة: القطاع يشهد تأخرا وجب إستدراكه

أمر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مسؤولي الموارد البشرية إلى تقديم كل التسهيلات الإدارية اللازمة. فيما يتعلق بالإسراع بصب منحة التقاعد كحق من حقوق المتقاعدين.

وأشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على تكريم عدد من موظفي وإطارات الوزارة المتقاعدين. ويأتي هذا التكريم الذي تم تنظيمه بمبادرة من الفرع النقابي للوزارة، بحضور رئيسة الديوان والمفتش العام للوزارة. على هامش إحياء اليوم العالمي للشغل بالوزارة. كلفتة رمزية عرفانا بالمجهودات التي بذلها موظفو وإطارات وزارة الصناعة المتقاعدون طيلة مشوارهم المهني بالقطاع.

كما تمنى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بهذه المناسبة تقاعدا مريحا مشيرا إلى أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة للجميع. مطالبا في هذا الصدد من مسؤولي الموارد البشرية إلى تقديم كل التسهيلات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بالإسراع بصب منحة التقاعد كحق من حقوق المتقاعدين.

كما هنّأ وزير الصناعة في كلمة ألقاها بالمناسبة جميع عاملات وعمال القطاع بهذه المناسبة. كما خصّ بالذكر عمال المصانع في جميع ولايات الوطن. الذين يبذلون جهودا ليبقى قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الصدارة.

وفي تقييمه لواقع القطاع وسيرورة العمل فيه، وصف الوزير، أن القطاع يشهد تأخرا وجب إستدراكه مردّه ليس قلة الإمكانيات وإنما قلة الرؤية في الاستراتيجية. مشدّدا على ضرورة السرعة والتفاني في العمل بما يخدم القطاع على اعتبار أن قطاع الصناعة يمثل 60 بالمائة من الإقتصاد الوطني.

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