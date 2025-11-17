وزير الصناعة: المناولة الصناعية ركيزة أساسية للإقلاع الاقتصادي ودعم الإنتاج المحلي

قال وزير الصناعة يحيى بشير، إنّ معرض ALGEST أثبت عبر دوراته المتتالية، قدرته على توفير فضاء مهني فعّال يجمع المناولين. والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمستثمرين، لتعزيز الحوار، وتبادل التجارب.

وأشرف وزير الصناعة، صبيحة اليوم، على افتتاح فعاليات الطبعة العاشرة لمعرض ALGEST 2025. رفقة رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وخلال جولته في أروقة المعرض، وقف الوزير عند مختلف العارضين من المناولين والمصنّعين المحليين. حيث تعرف على ابتكاراتهم وإمكاناتهم الإنتاجية في عدة مجالات.

وأضاف الوزير، أن معرض ALGEST سيوفّر فرص فعلية لتطوير الصناعة الوطنية على أساس التكامل ورفع نسبة الإدماج وربط مؤسساتنا تدريجيا بسلاسل القيمة العالمية. مُضيفا أن الحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية، تعتبر المناولة الصناعية ركيزة أساسية للإقلاع الاقتصادي. فهي عنصر استراتيجي يساهم في دعم الإنتاج المحلي. بالإضافة كذلك إلى تحسين نوعية المنتجات، وتعزيز الخدمات التقنية، وتوفير الحلول التكنولوجية للمصنعين. بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى بناء صناعة حقيقية قادرة على خلق الثروة واستحداث مناصب شغل ذات قيمة مضافة.

كما أكد وزير الصناعة، أن رئيس الجمهورية حدّد هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 13% مع نهاية سنة 2027. وهو هدف طموح وقابل للتحقيق بفضل الديناميكية التي يعرفها القطاع. وبفضل انخراط جميع المتعاملين الصناعيين في مسار تطوير وتنويع الإنتاج الوطني.

كما أشار وزير الصناعة، إلى أن قطاع صناعة المركبات يشكل نموذجًا متقدمًا للنمو المتسارع، ويعتمد بشكل كبير على المناولة الصناعية. داعيًا إلى تعزيز شبكة وطنية قوية من المناولين تسمح بالانتقال من مرحلة التجميع إلى إنتاج حقيقي يحافظ على القيمة المضافة داخل الوطن. بالإضافة كذلك إلى رفع تنافسية المؤسسات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

