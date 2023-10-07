وزير الصناعة.. انتاج الزنك والرصاص يتطلب تكنولوجيات حديثة

أكد، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم السبت، أن إنتاج الزنك والرصاص يتطلب تكنولوجيات حديثة.

كما أشار وزير الصناعة، علي عون، إلى أن استعمال التكنولوجيات في إنتاج الزنك والرصاص يحافظ على الجودة ويحمي المحيط والبيئة.

للإشارة، حل كل من وزيري الطاقة والصناعة، في ولاية بجاية، وبالتحديد في جامعة عبد الرحمان ميرة. أين تم المشاركة في ندوة تتمحور حول ندرة الموارد المنجمية وتموقع الجزائر.

الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص

وكانت وزارة الطاقة والمناجم، قد أعلنت عن انتهاء كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمشروع إستغلال منجم الزنك والرصاص “بتالة حمزة – وادي أميزور ولاية بجاية.

كما وفّر القطاع كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي في انجاز المشروع “إستغلال المنجم وتشييد المصنع” في شهر جويلية القادم. على أن ينطلق في الإنتاج الفعلي خلال شهر ديسمبر 2025.

ويتربع هذا المشروع على مساحة تقدر بـ 234 هكتار، باحتياط قابل للاستغلال يقدر بـ 234مليون طن.

وأكدت الوزارة أن الشروع في الاستغلال المنجمي سيتم وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع. والمعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة. والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية وخصوصية طبيعة المنجم، دون إغفال الأثر الايجابي في استغلال هذا المشروع المهيكل والاستراتيجي للبلاد وعلى التنمية الاقتصادية للمنطقة على وجه الخصوص. بالإضافة كذلك الى فتح العديد من فرص العمل لأصحاب الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني وشباب المنطقة. من خلال خلق حوالي 780 فرصة عمل مباشرة و 4000 منصب عمل غير مباشر. واستفادتهم من التكوين في هذا المجال وادماجهم في المشروع لاحقا، مع منح الاولوية لشباب المنطقة.