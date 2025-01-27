وزير الصناعة: بطاقة وطنية للمنتوج الصيدلاني

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اليوم الاثنين، عن الدخول في مرحلة جديدة في الإنتاج الصيدلاني، والقيام ببطاقة وطنية للمنتوج الصيدلاني.

وأكد الوزير، في تصريح صحفي له، على هامش زيارة عمل وتفقد لعدد من المؤسسات بالعاصمة وتيبازة، أن الرقمنة هي الرادع لمحاربة المضاربة في المنتوج الصيدلاني.

ولفت غريب، إلى أن المنتوج الصيدلاني كان عرضة للمضاربة. مشددا على أن الرقمنة هي الوسيلة الأولى والرادع لمحاربة هذه الظواهر.

وأوضح الوزير، أن الهدف من هذا، هو مرافقة المنتوج الصيدلاني، من الوحدة الإنتاجية، حتى يصل للمستهلك. وهو ما سيسمح بفتح العديد من الآفاق ومنها الذهاب إلى التصدير.

كما وجه الوزير نداء إلى المؤسسات الناشئة التي تحمل برامج جديدة. مؤكدا أن الأبواب مفتوحة لحلول ابتكارية في مجال رقمنة المنتوج الوطني لهذه المواد الصيدلانية.