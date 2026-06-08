وزير الصناعة: تثمين الأملاك المصادرة وتحويلها إلى مشاريع منتجة

أشرف وزير الصناعة يحيى بشير، اليوم الاثنين بولاية أدرار، رفقة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي ووالي ولاية أدرار فضيل ضويفي، على تدشين مصنع الآجر ببلدية فنوغيل، التابع لشركة “سيمكا”. فرع مجمع “جيكا” (GICA).

يعدّ من بين الأملاك المصادرة التي تم استرجاعها وإعادة تأهيلها في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تثمين الأصول الاقتصادية وإعادة إدماجها في الدورة الإنتاجية.

ودعا وزير الصناعة إلى الاستغلال الأمثل والعقلاني للموارد والمواد الأولية بما يضمن تحسين جودة المادة الأولية ورفع مردودية الإنتاج. كما شدّد على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة والأمن داخل المصنع، وحماية العمال وتحسين ظروف عملهم. مؤكدا على أهمية التحكم الجيد في مختلف مراحل الإنتاج، مع الحرص على الرفع من جودة المنتوج النهائي. بما يعزز مطابقته للمعايير المعتمدة ويزيد من قدرته التنافسية.

وأكد وزير الصناعة أن دخول هذه الوحدة الصناعية حيز الاستغلال يجسد الجهود المبذولة في مجال تثمين الأملاك المصادرة وتحويلها إلى مشاريع منتجة. بما يسهم في خلق الثروة ودعم التنمية المحلية وتوفير فرص العمل. كما يأتي دخول هذه الوحدة الصناعية حيز الاستغلال تجسيداً عملياً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تثمين الأملاك المصادرة وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية. وتعزيز مساهمتها في خلق الثروة ودعم التنمية المحلية وتوفير مناصب الشغل.

للإشارة، يمتد المصنع على مساحة إجمالية تقدر بـ 06 هكتارات، بطاقة إنتاجية نظرية تبلغ 300 ألف طن سنويا. ومن المنتظر أن يساهم في تعزيز إنتاج مواد البناء على مستوى المنطقة، وتلبية الطلب المحلي والجهوي. كما يرتقب أن يوفر هذا المشروع أكثر من 100 منصب شغل مباشر. مما ينعكس إيجاباً على الحركية الاقتصادية والتنمية المحلية بولاية أدرار.

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