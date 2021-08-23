وزير الصناعة: تحضير مشروع إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي

عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، سلسلة من اللقاءات مع المديرين الولائيين للصناعة.

ويهدف هذا اللقاء إلى ترتيب أولويات هذه المديريات الولائية في الفترة المقبلة. بغية إعطاء دفعة ونفس جديد للاستثمار وتحسين أدائهم على المستوى المحلي.

وقال الوزير في كلمته إن الحكومة تولي أهمية بالغة للتنمية المحلية وخاصة في مناطق الظل. وأشار أن المديريات الولائية تعتبر همزة وصل بين الإدارة المركزية والمتعاملين الاقتصاديين. من خلال نقل انشغالاتهم والمساهمة في تطوير مختلف مناطق هذا الوطن بما تتطلبه كل منطقة حسب إمكاناتها وظروفها الطبيعية والاجتماعية.

ونوّه إلى أن العمل الجماعي على المستوى المحلي في نطاق تعاضد وتفاهم وتكامل يعد لبنة أساسية. لتقديم خدمات عند مستوى تطلعات زبائن المرفق العام، ويعد المدراء الولائيين لقطاع الصناعة من المحركين لذلك.

هناك نظرة جديدة لآليات العمل تضمن انسيابية وشفافية أكبر في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار والحصول على العقار الصناعي.

وأكد العمل على تحضير مشروع إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي. ستكون لها كامل الصلاحيات في توزيع العقار الصناعي وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية.

وأكد أنه على دراية تامة بكافة المعيقات التي تواجه معظم المديريات، كغياب الدورات التكوينية ونقص الإمكانات المادية والبشرية. ووسائل العمل والتنقل، وكذا الوضعية الإدارية للمكلفين بالتسيير فيما يخص الترسيمات والتعيينات وغيرها من الانشغالات.