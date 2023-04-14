وزير الصناعة: ترخيص مشروط لصناعة واستيراد التبغ بأنواعه

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون أنه لا يسمح باستيراد التبغ إلا لصانعي التبغ.

وأشار وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال رده على سؤال حول “السماح للخواص” بصناعة واستيراد التبغ بأنواعه. أنّ قانون الإستثمار الحالي ينص صراحة على ترسيخ مبدأ حرية الإستثمار.

وأضاف أنّ صناعة التبغ بأنواعه من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، تستلزم ممارستها الحصول على اعتماد بصفة صانع للمواد التبغية من طرف وزارة المالية. وفقا لدفتر شروط ينظم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.

وبخصوص صناعة الحديد والصلب، قال عون “همي الوحيد هو كيفية النهوض بالقطاع العمومي، وذلك من خلال العمل على تجديد التجهيزات. معبّرا عن أمله في تطوير هذه الشعبة حتى تكون الجزائر مستقلة نهائيا من هذه الناحية.

وبخصوص إجراءات تفعيل المستودع الإقليمي للأدوية بالأغواط. أوضح الوزير أنّ الصيدلية المركزية للمستشفيات برمجت فتح فروع في عدة ولايات من ضمنها ولاية الأغواط.