وزير الصناعة: تسجيل أزيد من 130 طلب إعتماد لإستيراد المركبات الجديدة

أعلن وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم، عن تسجيل 133 طلب إعتماد لاستيراد المركبات الجديدة منذ صدور دفتر الشروط الجديد.

وأضاف الوزير خلال زيارته لولاية تيزي وزو، أنه سيتم دراسة جميع الطلبات وسيتلقى المتعاملون الرد في أجل قدره 30 يوما.

وأشار الوزير إلى أنه بعد توقف نشاط التركيب كان لزاما تزويد السوق الوطنية في انتظار ظهور مستثمرين جادين.

أضاف علي براهم، أنه بعد تسليم الإعتمادات ستتولى وزارة التجارة مسؤولية السهر على احترام بنود دفتر الشروط.

وأسترسل قائلا أن “أي متعامل يستوفي البنود التي تضمنها دفتر الشروط سيتحصل على اعتماده.

مضيفا أن هذه الشروط ليست بالصعبة بل تشكل الحد الأدنى المفروض على المتعاملين ومن شأنها حماية الزبون.

وذكر على سبيل المثال شرط حيازة خدمات ما بعد البيع و وضع المنتج المطلوب تحت تصرف الزبون في أجل قدره 7 أيام بعد دفع القيمة الاجمالية.

مبرزا أن الدولة تسعى لبلوغ “المعايير الدولية لمثل هكذا نشاطات و حماية الزبون و كذا احتياطات الصرف”.

وبخصوص نص المادة المتعلق باستيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات، أوضح الوزير أن هذه المادة “لم تلغ بل جمدت” إلى إشعار أخر.